Rettungstat im Autokraft-Bus : Fockbek: Wie Fahrgast Andy Thormann geistesgegenwärtig ein Busunglück verhinderte

Als der Fahrer kurz das Bewusstsein verlor, reagierte Fahrgast Andy Thormann blitzschnell und übernahm das Steuer. Die Rettungstat des Hamdorfers am Dienstag verhinderte Schlimmeres.

14. Januar 2022, 16:17 Uhr

Diese Fahrt zur Arbeit nach Rendsburg wird Andy Thormann aus Hamdorf nie vergessen. Denn als er am Dienstagmorgen (11. Januar) merkte, dass der Autokraft-Bus der Linie 2820 bei der Fahrt durch Fockbek aus der Spur kam, wurde der 37-jährige Lagerist binnen Sekunden vom Gast zum Retter. Denn der auf den Plätzen direkt hinter dem Fahrer sitzende Hamdorfer stand auf und sah, dass der Mann hinter dem Lenkrad zusammengesackt war.

Griff vorbei an der Trennscheibe

Thormann tat, was ihm in der Situation richtig schien. Er griff an der Trennscheibe vorbei ins Lenkrad und steuerte den Bus durch den Morgenverkehr, bis ihn der wieder zu Sinnen gekommene Fahrer bremste.

Andy Thormann

Bus fuhr gegen ein geparktes Auto

„Es muss etwa gegen 6.10 Uhr gewesen sein, als der Bus zunächst nach links steuerte und dann rechts gegen ein geparktes Auto fuhr“, berichtet Thormann. Er reagierte sekundenschnell. „Durch die Trennscheibe konnte ich erkennen, dass der Fahrer zusammengesunken war. Der Bus steuerte gerade wieder nach links Richtung Gegenfahrbahn, wo uns ein Wagen entgegenkam“, schildert er die Situation.

Rettungstat: Fahrgast Andy Thormann übernahm das Steuer

Obwohl der Fahrer kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, gab er immer noch Gas. „Deshalb griff ich mit der rechten Hand zum Lenkrad und steuerte nach rechts“, erzählt Thormann weiter. „Ich habe nur daran gedacht, wie ich mein Leben retten kann. Zum Fahrer habe ich ,Brems! Brems!' geschrien“, erinnert er sich. Außerdem versuchte er mit der linken Hand, an der Trennscheibe, vorbei den Mann zu rütteln.

Die anderen Gäste waren wie erstarrt. Fahrgast Andy Thormann

Das Rütteln hatte zunächst nur wenig Erfolg. „Der Fahrer schlug zwei Mal die Augen auf, um anschließend wieder zusammenzusacken“, so Thormann. Erst danach sei der Fahrer wieder zu Bewusstsein gekommen und bremste den Bus nach etwa 500 Metern Schlingerfahrt sofort ab. „Als der Bus stand, bin ich sofort nach draußen gegangen, um frei durchatmen zu können“, sagt der Hamdorfer.

Nach Thormanns Angaben waren zwischen sechs und acht andere Gäste im Autokraft-Bus. Beim Steuern hatte ihm keiner geholfen: „Die anderen Gäste waren wie erstarrt.“ Allerdings reagierte eine Frau unmittelbar nach dem Halten und alarmierte Krankenwagen und Polizei. Wie die Polizei mitteilt, kam der Busfahrer in die Imland-Klinik. Nach Angaben der Autokraft-Eigentümerin Deutsche Bahn hat er sich inzwischen erholt, ist aber noch nicht wieder im Einsatz.

„Ich bin bis zum Ende des Polizeieinsatzes in Fockbek geblieben, habe mich dann von einem Kollegen abholen lassen und ab etwa 7 Uhr normal gearbeitet“, erzählt Thormann. Wie lange er den Bus lenkte, kann er nicht sagen. „Ich hatte das Zeitgefühl verloren. Eine Minute dürfte es mindestens gedauert haben.“

Polizei lobt das „beherzte Eingreifen“ von Andy Thormann

Großes Lob bekommt Thormann von der Polizei. „Das beherzte Eingreifen war vorbildlich“, sagt Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster. Die Rettungstat habe Schlimmeres verhindert.