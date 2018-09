Fluchtweg für Kinder zum Sammelplatz wird sicherer

Künftig wird die Straße „Rühn“ zum Anlaufpunkt im Notfall / Entscheidung der Gemeindevertreter

von Helma Piper

16. September 2018, 16:13 Uhr

Die Gemeindevertreter hatten eine umfangreiche Tagesordnung zu bearbeiten. Bürgermeister Friedrich Gehrt berichtete zunächst, dass die Schülerzahlen in der Grundschule Tetenhusen derzeit rückläufig sind. 40 Kinder besuchen die Klassen 1 bis 4. Bei einer Überprüfung der Spielgeräte im Außenbereich habe der Sachverständige erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt. Aufgrund dessen wurden die Spielgeräte sofort abgebaut. Ein neuer Spielturm mit Schaukel, Hängebrücke und Kletterturm ist bestellt und soll in den Herbstferien aufgebaut werden. Die Kosten betragen 8500 Euro.

Wehrführer Jens Dau beantragte die Anschaffung eines Tablet für die Freiwillige Feuerwehr Tetenhusen. Die installierte Software helfe bei Einsatzmeldungen und der Navigation. Darüber hinaus werde die Einsatzstellendokumentation mit dem Programm erstellt und gespeichert.

„Die Rohrbrunnen und die Sammelstellen sind eingezeichnet und so finden wir uns auch zurecht, wenn wir in anderen Gemeinden Hilfe leisten“, begründete Jens Dau seinen Antrag. Die Anschaffungskosten betragen rund 300 Euro plus zehn Euro monatliche Gebühr für die SIM-Karte. Auch die Haltegurte müssen erneuert werden. Die Gemeindevertreter stimmten den Anträgen zu.

Darüber hinaus beantragte Jens Dau einen Rohrbrunnen auf dem Sportplatz. Die Jugendfeuerwehr übt dort und die nächsten Brunnen sind weit entfernt. Die Gemeindevertreter werden entsprechende Angebote für die Bohrung eines Rohrbrunnens einholen. Auch soll die Jugendfeuerwehr einen eigenen Abstellschuppen bekommen, damit die Ausrüstung besser untergestellt werden kann. Sehr wichtig war Jens Dau auch die Verlegung des Fluchtweges und des Sammelplatzes für Grundschule und Kindergarten. „Bisher müssen die Kinder über die Straße zum Sammelplatz auf dem Sportplatz“, so Dau. Sein Vorschlag, den Sammelplatz in die Straße „Rühn“ zu verlegen, wurde sofort einstimmig angenommen. Dann können die Kinder durch den Garten das Gebäude verlassen und am Straßenrand zur Sammelstelle gehen – ohne dass sie die Straße überqueren müssen. Der Brandschutzplan wird entsprechend geändert.

Nachträglich viel Geld bewilligen mussten die Gemeindevertreter für Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Dorf. 45 000 Euro waren im Haushalt eingeplant. Notwendige Ausbesserungs- und Sanierungsarbeiten, unter anderem im Bereich Haberland und „Am Damm“, führten zur Mehrkosten von 70 300 Euro.

Der Mehrzweckraum im Gemeindehaus wird von Schule, Kindergarten und dem TSV Germania als Sporthallenersatz genutzt. Für den Unterricht ist die Anschaffung von zwei Weichbodenmatten und einem Sprungkasten dringend erforderlich. Die Gemeinde beteiligt sich an den Anschaffungskosten von 1800 Euro mit 60 Prozent.

Der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung soll mit dem Einbau von LED-Leuchtmitteln reduziert werden. Die Gemeindevertreter beschlossen, künftig defekte Leuchtmittel durch LED zu ersetzen.