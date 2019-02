Abends in Rendsburg : Flucht vor der Polizei – erst im Auto, dann zu Fuß

Der Mann am Steuer hatte nicht nur eine „Fahne“, sondern auch Kokain dabei.

von Frank Höfer

08. Februar 2019, 11:45 Uhr

Mit hoher Geschwindigkeit hat am Donnerstag gegen 23 Uhr der Fahrer eines Audi A7 versucht, in der Schleswiger Chaussee einer Funkstreife der Polizei davonzufahren. Ohne Erfolg. Der Fahrer hielt auf einem Parkplatz an, stieg aus und rannte davon. Der Beifahrer (26) blieb auf dem Beifahrersitz. Nach einigen Minuten kehrte der Fahrer (32) aus eigener Veranlassung zurück und gab gegenüber den Beamten an, das Fahrzeug nicht gefahren zu haben. Den Autoschlüssel hatte er jedoch bei sich. Die Beamten stellten eine „Fahne“ fest. Ein Test ergab mehr als 1,7 Promille Atemalkohol. Außerdem gab der 32-Jährige an, Betäubungsmittel genommen zu haben. Ein Drogenschnelltest schlug an. Der Audifahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Schließlich stellten die Beamten geringe Mengen Kokain sicher.







