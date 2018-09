Flohmarkt in Innien

von Helma Piper

16. September 2018, 16:02 Uhr

Aukrug-Marketing veranstaltet am Sonntag, 23. September, einen Herbst-Flohmarkt auf dem Parkplatz am Gesundheitszentrum in Innien. Standgebühr für private Anbieter: fünf Euro pro Tisch. Der Flohmarkt beginnt um 8 Uhr und endet um 15 Uhr, Stände können ab 7 Uhr aufgebaut werden. Eine Voranmeldung privater Anbieter ist nicht erforderlich. Es gibt keine Platzreservierungen. Gewerbliche Anbieter werden um Anmeldung unter marketing@aukrug.de oder unter Tel. 0 48 73 / 8 71 46 62 (dienstags und freitags, 8.30 bis 12 Uhr) gebeten. Standgebühr für gewerbliche Anbieter: 15 Euro.