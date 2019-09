Avatar_shz von mna

18. September 2019, 16:42 Uhr

Haby | Der für Sonntag, 22. September, geplante Flohmarkt vor der Möbelhalle in der Eckernförder Straße fällt in diesem Jahr aus. Der Veranstalter von der Habyer Wählergemeinschaft teilte jedoch mit, dass der Flohmarkt im kommenden Jahr wieder an gewohnter Stelle stattfinden soll.