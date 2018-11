Flohmarkt auf der Ex-Deponie

von Helma Piper

23. November 2018, 11:07 Uhr

Es ist wieder Trödeln für den guten Zweck angesagt: Am morgigen Sonntag veranstalten die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) von 9 bis 13 Uhr einen Benefiz-Flohmarkt auf der ehemaligen Mülldeponie in Alt Duvenstedt. Mit den Erlösen will die Bund-Kreisgruppe Rendsburg Eckernförde die Jugendbildungsarbeit an der Ostsee unterstützen.