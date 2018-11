Gedenktag : Flagge zeigen

von Helma Piper

21. November 2018, 16:09 Uhr

Die Botschaft leuchtet meterhoch auf blauem Grund. „Frei leben – ohne Gewalt“. Dieser Satz steht auf einer Flagge, die am Sonnabend, 24. November, 17 Uhr, am Kreishaus gehisst werden soll. Das weithin sichtbare Banner soll den Blick auf den Internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ lenken, der am Sonntag, 25. November, weltweit begangen wird. Die Flaggenaktion ist ein bundesweites Projekt der Organisation „Terre des Femmes“ und wird unterstützt vom Kreis Rendsburg-Eckernförde.