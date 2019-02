Büdelsdorf baggert : Flächen für weiteres Gewerbe

Im Gewerbegebiet „Am Dolmen“ haben die Arbeiten zum Bau einer Erschließungsstraße begonnen.

von Frank Höfer

01. Februar 2019, 19:03 Uhr

Im Bereich des Kreisverkehrs am östlichen Ortseingang von Büdelsdorf rollen wieder Bagger und Radlader. In dem westlichen Teil des Gewerbegebiets „Am Dolmen“ haben die Arbeiten zum Bau einer Erschließungsstraße begonnen. Die Grundstücke von insgesamt drei Hektar Größe auf dem so genannten „Erdbeerfeld“ werden durch eine Stichstraße an den Kreisel angebunden. Nach Angaben von Silke Schnoor vom Fachbereich „Bauen und Umwelt“ entsteht auf einer der Flächen ein „Chirurgisches Zentrum“. Der Baubeginn soll noch im Laufe dieses Jahres erfolgen. Eine zweite Fläche hat eine Firma für Software-Entwicklung erworben.