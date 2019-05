Hohenwestedt : Finanzspritze vom Land: Jetzt kann die Sanierung beginnen

Das Land unterstützt die Kosten für die Sanierung der Schule am Park mit 836.500 Euro.

23. Mai 2019, 17:54 Uhr

1,6 Millionen Euro will der Schulverband Hohenwestedt in die aufwendige Renovierung der „Schule am Park“ investieren. 50 Prozent von dieser Summe übernimmt das Land Schleswig-Holstein. Nachdem Bildungsministerin Karin Prien einen Förderbescheid über 836.500 Euro überreicht hatte, trug sie sich ins „goldene Buch“ der Gemeinde Hohenwestedt ein.

„Es ist etwas Besonderes, wenn die Bildungsministerin bei uns zu Gast ist, denn das passiert nicht jeden Tag“, stellte Schulleiter Bend-Erik Wulff fest, als er sich an die 300 Erst- bis Viertklässler wandte, die sich in der Aula der „Schule am Park“ versammelt hatten. Einen „Förderbescheid für umfangreiche Bau- und Renovierungsarbeiten“ wolle die Ministerin dem Schulverband überreichen, erklärte Wulff seinen Grundschülern. Diese Renovierungsarbeiten seien dringend vonnöten, bemerkte der Rektor, denn: „Dass Lernen gelingen kann, ist sehr stark abhängig von den Lehrern – aber dazu gehört auch eine anspruchsvolle Lernumgebung.“

„Der Schulverband Hohenwestedt hat immer schon Wert auf eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Schulstandorts gelegt“, betonte Schulverbandsvorsteher Carsten Wiele. Mit einem umfangreichen Katalog von Renovierungsmaßnahmen für die „Schule am Park“ habe man sich erfolgreich um die Aufnahme in das Infrastruktur-Modernisierungsprogramm „IMPULS 2030“ des Landes Schleswig-Holstein beworben. Wiele zählte all die Bauvorhaben auf, die auf der To-Do-Liste der großangelegten Grundschul-Renovierung stehen: Erneuerung von Heizkörpern, Bodenbelägen in Klassenräumen, Beleuchtung und Elektroinstallationen; Sanierungsarbeiten in der Lehrküche, an den Fassaden, Türen und Fenstern; Maßnahmen zur Reduzierung raumakustischer Belastungen und die Beseitigung brandschutztechnischer Mängel durch Brandschutztüren, Notbeleuchtung sowie Garderoben, Elektroleitungen und Bodenbeläge in Fluren und Rettungswegen.

Kosten soll das Ganze 1,628 Millionen Euro, von denen das Land Schleswig-Holstein die Hälfte übernimmt. „836.500 Euro sind ein stolzer Betrag“, befand Wiele mit Blick auf die Summe des Förderbescheids, den Karin Prien im Gepäck hatte. „Wir unterstützen als Land notwendige Bau- und Modernisierungsmaßnahmen so gut wir können“, meinte die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, „und wir sind froh, dass es uns in den letzten zwei Jahren gelungen ist, das Problem der überfälligen Sanierung von Schulgebäuden anzugehen.“

„Wir freuen uns immer, wenn eine Ministerin nach Hohenwestedt kommt – und wir freuen uns noch mehr, wenn sie einen Förderbescheid mitbringt“, sagte Bürgermeister Jan Butenschön und lud Karin Prien dazu ein, sich im „goldenen Buch“ der Gemeinde zu verewigen.