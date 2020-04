Museum in Aukrug : Finanzspritze: Projekt mit alten Kutschen nimmt Fahrt auf

Bau von drei kleinen Remisen wird von der Aktiv-Region mit rund 8000 Euro bezuschusst..

26. April 2020, 18:27 Uhr

Beim Museumsverein „Dat ole Hus“ freut man sich über eine Förderzusage von der Aktiv-Region Mittelholstein. Der von den Museumsfreunden geplante Bau von drei kleinen Remisen auf dem Gelände von „Dat ole Hus“ in Aukrug-Bünzen wird von der Aktiv-Region mit rund 8000 Euro bezuschusst.

Diese Finanzspritze entspricht 80 Prozent der voraussichtlichen Projektkosten. In den drei neuen Remisen sollen historische Kutschen untergebracht werden. Bisher standen die Kutschen in der großen Museumsremise, wo in Zukunft das Thema „Arbeiten auf dem Hof“ präsentiert werden soll.

Zu seiner ursprünglich für den 22. April geplanten Mitgliederversammlung hatte der Museumsverein aufgrund der Pandemie-Restriktionen gar nicht erst eingeladen. Der Museumstag, an dem sich der Aukruger Museumsverein insbesondere mit einer Ausstellung über die ehemalige Ziegelei in Innien beteiligen wollte, ist von den Organisatoren in Berlin vom 17. Mai auf den 13. September verschoben worden. Der Museumsverein will nun am 17. Mai trotzdem aktiv werden, aber nicht auf dem Museumsgelände, sondern im Internet.

Am 17. Mai soll der Startschuss für „Aukrug Geschichte Wiki“ fallen. Auf dieser Internet-Plattform soll die Geschichte Aukrugs nach und nach als fortlaufendes Archiv des Dorflebens dargestellt werden. Eine wesentliche Grundlage dafür bilden die insgesamt 700 Seiten der beiden Buchausgaben der „Geschichte des Aukrugs“ von 1978 und 1995.

Zu jedem Wiki-Artikel soll es eine Diskussionsseite geben, auf der Aukruger Bürger und andere historisch Interessierte ihr Wissen in Form von Daten, Texten, Fotos und Kommentaren einbringen können. „Das ‚Aukrug Geschichte Wiki‘ ist eine rein historische Plattform und keine Plattform für tagespolitische Themen: Ein Chronikteam überprüft vor der Veröffentlichung jeden textlichen und bildlichen Upload“, betont der Vorstand des Museumsvereins: „Vision und Ziel der ‚Aukrug Geschichte Wiki‘ ist, dass bis zum 900-jährigen Jubiläum Aukrugs im Jahr 2028 die Chronik auf den aktuellen Stand gebracht wird.

Für den Zeitraum seit 1995 wollen wir die Geschichtsschreibung vervollständigen und ab 2020 zukünftig zeitnah dokumentieren. Der Museumsverein freut sich auf die aktive Mitwirkung der Aukruger Bürger!“