Rendsburger Haushalt : Finanzielle Fieberkurve führt nach oben

von Frank Höfer

erstellt am 12.Dez.2017 | 12:01 Uhr

Muss man Schulden zurückzahlen? Selbstverständlich! Das lernt schließlich jedes Kind. Es gibt keine Alternative zum Gang nach Canossa, insbesondere wenn das Versprechen in den Marmor einer Bürgermeister-Antrittsrede gehauen ist. Pierre Gilgenast war schlau. Er hat sich in diese Selbstverpflichtung gar nicht erst hinein begeben. Als er sich und seine Ziele der Rendsburger Ratsversammlung vorstellte, verzichtete er auf die Festlegung, die Kassenlage grundlegend verbessern zu wollen. Es sei falsch, Rendsburg auf die Haushaltslage zu beschränken, plädierte Gilgenast am 20. Dezember 2012. Zitat: „Die eingesetzten Gelder haben ja einen Gegenwert. Es werden Schulen und Kindergärten bzw. Krippenplätze finanziert, Wohn- und Arbeitsbereiche erschlossen. Das sind gewichtige Investitionen in die Zukunft.“

Fünf Jahre später weiß die Region, was der Volljurist damit meinte: Unter seiner Regentschaft sind tatsächlich zahlreiche Verbesserungen im Bereich der Schulen und Kitas erreicht worden. Die Schulden Rendsburgs sind aber auch um 33,9 Prozent angewachsen. Aus 42,72 Millionen Euro in 2012 werden am Ende des laufenden Jahres wohl 57,21 Millionen Euro geworden sein.

Die finanzielle Fieberkurve führt in Höhen, die noch vor zehn Jahren bei vielen Ortspolitikern Schnappatmung ausgelöst hätten. Für Ende 2018 wird ein Schuldenstand von 59,46 Millionen Euro vorausgesagt, nachzulesen im Haushaltsplanentwurf. In der letzten Ratsversammlung des Jahres steht diese Entwicklung zwar nicht im Mittelpunkt (heute, 16 Uhr, Altes Rathaus), der Etat 2018 soll erst im März beschlossen werden. Doch die tiefroten Summen schweben wie ein Damoklesschwert über den 31 Ratsfrauen und -herren, deren Mandat mit der Kommunalwahl am 6. Mai endet. Gut ist: Die Politikerinnen und Politiker halten sich aller Voraussicht nach an die vereinbarte Schuldenobergrenze von 60 Millionen Euro. Schlecht ist: Sie wissen, dass das Loch, mit dem der Gürtel knalleng geschnallt wurde, bald reißen wird. Weil Investitionen von drei Millionen Euro in die Substanz der Stadt aufgeschoben wurden. Weil die Ertüchtigung der Feuerwache oder deren Neubau unausweichlich sind. Weil die altbackene Nordmarkhalle für mehrere Millionen erneuert werden muss, um weiter uneingeschränkt als verkehrs- und feuersicher zu gelten.

Äußerst flatterhaft sind die Angaben aus der Finanzverwaltung zur Schuldenentwicklung über das laufende Haushaltsjahr hinaus. Vor einem Jahr hieß es perspektivisch, 2020 würden die Rückstände nur noch 52,46 Millionen Euro betragen. Nun werden 63,38 Millionen Euro ausgewiesen. Elf Millionen Euro Unterschied in nur einem Jahr. Wie kommt das?

Gilgenast misst den Werten keine große Bedeutung bei. Weitgehend verbindlich sei in der kameralistischen Buchführung nur das laufende und das kommende Haushaltsjahr. Alles darüber hinaus müsse die Politik ja in der Regel erst noch beschließen. „Die Zahlen für die Jahre danach bilden bestenfalls eine Diskussions- und Beratungsgrundlage.“ Man sei auf einem guten Kurs, „die großen Investitionen in den Bereich der Schulen und Kitas sind damit abgearbeitet“, und die Netto-Neuverschuldung sinke im kommenden Jahr auf 2,2 Millionen Euro. Kämmerer Herwig Schröder nennt die Prognosen „Merkposten“, sie basierten auf Vorschlägen der Verwaltung und Angaben in Investitionsplänen, die erst dann verbindlich würden, wenn der jeweilige Haushalt feststehe.