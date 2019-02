Rendsburg : Filmfest zum Gruseln, Mitfiebern und Verlieben

Kinocenter und Schauburg präsentieren vom 28. Februar bis 3. März norddeutsche Produktionen.

von Frank Höfer

14. Februar 2019, 20:07 Uhr

Die beiden Rendsburger Kinos bereiten ihr viertes Norddeutsches Filmfest vor. Es beginnt am Donnerstag, 28. Februar, im Kinocenter mit der Produktion „Norddeutschland bei Nacht“ und endet am Sonntag, 3. März, in der Schauburg mit dem Film „Holsteinherz“. Kinocenter-Chefin Nicole Claussen und die Schauburg-Inhaber Karen und Hans von Fehrn-Stender planen 13 Veranstaltungen.

Vergangenes Jahr kamen insgesamt fast 900 Zuschauer, für dieses Jahr peilen die Kinos die 1000-Besucher-Marke an. Und sie haben einige Highlights zu bieten, die dieses Ziel als realistisch erscheinen lassen. So wird zum Auftakt der Film „Norddeutschland bei Nacht“ gezeigt, der eigentlich erst am 21. März in die Kinos kommt, aber beim Filmfest in Rendsburg seine Vorpremiere feiert. Jeweils an zwei Tagen zeigt das Kinocenter die Produktion „Der Goldene Handschuh“ – ein gruseliges Drama über den berüchtigten Hamburger Frauenmörder Fritz Honka. Eine Folge aus der ARD-Reihe „Polizeiruf 110“ rundet das Angebot für Krimifans ab. Regisseur Lars Jessen ist mit dabei.

In der Schauburg stehen bei den herausragenden Veranstaltungen Liebe und Leidenschaft im Mittelpunkt. Bei „Verguckt – Kino für Singles“ werden Kurzfilme zum Thema Liebe gezeigt, anschließend haben die Singles unter den Zuschauern Gelegenheit, sich kennenzulernen. Der Abend wird von dem Journalisten Sven Bohde moderiert.

Die Leidenschaft, allerdings für Fußball, steht auch beim letzten Termin des Filmfests im Mittelpunkt. Die Schauburg zeigt „Holsteinherz“ – die wechselvolle Geschichte des Vereins Holstein Kiel, erzählt anhand des Archivs des verstorbenen Holstein-Fans Fritz Hansen. Die Regisseure Johanna Jannsen und Jess Hansen haben ihr Kommen angekündigt. Hans von Fehrn-Stender: „Das Publikum findet es toll, wenn es mit den Protagonisten ins Gespräch kommen kann.“