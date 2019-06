Rendsburg : Film über „Cyrano de Bergerac“

Das Kommunale Kino Rendsburg zeigt „Vorhang auf für Cyrano“.

Einen Film über die Erschaffung des Versdramas „Cyrano de Bergerac“ zeigt der Verein Kommunales Kino Rendsburg am morgigen Dienstag im Schauburg-Filmtheater. „Vorhang auf für Cyrano“ erzählt laut Ankündigung die Geschichte des Bühnenautors Edmond Rostand im Jahr 1897 in Paris. Bisher war jedes seiner Stücke ein Flop. Doch dann wendet sich das Blatt zu Edmonds Gunsten – eine Freundin stellt ihn dem größten Komödianten seiner Zeit vor: Constant Coquelin. Dieser besteht darauf, eine Rolle in Rostands neuem Stück zu spielen. Das Problem: In drei Wochen soll Premiere sein und Edmond hat noch kein Wort geschrieben. Er weiß nur den Titel: „Cyrano de Bergerac“. Die Vorstellungen beginnen um 17 und 19.45 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf, ermäßigt vier Euro. Karten lassen sich vorbestellen unter Tel. 0 43 31 / 2 37 77.