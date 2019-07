Kino-kritik : Film „Traumfabrik“ ist eine süße Romanze rund um den Mauerbau

Herderschülerin Rieke Caroline Stoffers hat sich den Streifen angesehen.

von lz

14. Juli 2019, 12:49 Uhr

Emil (Dennis Mojen) aus Ost-Berlin bekommt eine Komparsenrolle im Studio Babelsberg. So startet der Film „Traumfabrik“ von Regisseur Martin Schreier, zu sehen in der Schauburg. Bei einem Missgeschick lernt der 24-Jährige die Tänzerin Milou (Emilia Schüle) kennen. Sie steht im Schatten des Weltstars Beatrice, für die sie das Double ist. Emil und Milou verlieben sich ineinander.

Alles könnte perfekt sein, doch am nächsten Tag muss Milou wieder nach Frankreich zurück, weswegen sich das Paar beim Sonnenaufgang ein letztes Mal im Studio treffen will. Über Nacht aber wird die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland gebaut, weshalb Milou von ihrem Hotel in Westberlin nicht zu Emil nach Ostberlin kann und ohne Abschied Heim fliegen muss. Als Emil dies erfährt, schmiedet er sofort Pläne, wie er Milou so schnell wie möglich wiedersehen kann. Er gibt sich als Produktionsleiter und Regisseur namens Karl Boborkmann aus und beginnt einen Film namens „Kleopatra“ zu schreiben, mit dem er Beatrice und somit auch Milou zurück nach Babelsberg locken kann. Doch dabei stößt er auf viele Probleme.

„Traumfabrik“ ist zwar ein eher romantischer Film und somit ein absolutes Muss für Fans von Romanzen, eignet sich aber auch für Leute, die sonst nicht so gern romantische Filme gucken, da er viele Comedy-Effekte hat und das Hauptaugenmerk nicht durchgängig auf die Liebe gelegt wird. Die jüngere deutsche Geschichte wird fast nebenbei greifbar. Es gibt viele sehr witzige und sehr überraschende Szenen, die einen guten Ausgleich zu der etwas vorhersehbaren Handlung geben.

Die zwei Zeitebenen, in denen der Film spielt, machen die Handlung zusätzlich interessant. Emil erzählt die Geschichte rückblickend seinem Enkel, was die beim Zuschauer erzeugte Gefühlspalette erweitert. Der Film kann vor allem aber auch mit seinen Kameraeinstellungen überzeugen, die einfach grandios sind.

Insgesamt ist „Traumfabrik“ ein sehr schöner und süßer Film sowohl für Freunde als auch für Familien. Es lohnt sich, ihn anzusehen.

Zu Wochenbeginn veröffentlichen wir an dieser Stelle eine Kinokritik, die von Gymnasiasten verfasst wurde. Sie ist Teil von „sh:z coacht“, eines gemeinsamen Projekts der LZ und der Herderschule.