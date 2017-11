Stafstedt : „Fielmann-Tanne“ ist Eigengewächs

vergrößern 1 von 1 Foto: Becker 1 von 1

von Horst Becker

erstellt am 24.Nov.2017 | 14:02 Uhr

Was der Brillen-Unternehmer Günther Fielmann einst seinem Geburtsort Stafstedt versprach, ist gestern zum dreizehnten Mal wahr geworden: Mit einem großen Tieflader wurde eine mächtige Tanne angeliefert, die den Dorfkern in der Weihnachtszeit schmücken wird. Aber die Nordmarktanne stammt nicht, wie in den vergangenen Jahren häufig, aus einem Waldgebiet von Fielmanns Gut Schierensee. Die Tanne ist ein Stafstedter Eigengewächs: Friedrich Horstmann hat sie 1973 in seinem Garten gepflanzt. „Ich habe 1972 in Stafstedt gebaut und im folgenden Jahr eine kleine Tanne gepflanzt“, erklärte er. Nach 43 Jahren sei diese aber so groß geworden, dass sie zu viel Licht wegnahm. Da habe er sich entschlossen, die Tanne Fielmann als Weihnachtsbaum für Stafstedt kostenlos zur Verfügung zu stellen. „Aber die Firma wollte dafür bezahlen. Das Geld spende ich zu gleichen Teilen an die Freiwillige Feuerwehr und an den Kindergarten in Hamweddel“, berichtete Horstmann.

Mitarbeiter der Firma „Walddienst Trede“ aus Kühren (Kreis Plön) fällten die Tanne und verluden sie auf einen Tieflader. Dann folgte der kurze Weg zum Aufstellungsort neben dem Feuerwehrgerätehaus. Horstmanns Garten in der Hauptstraße 24 liegt nur knapp 500 Meter entfernt.

Nachdem die Befestigungsgurte von der Nordmanntanne entfernt waren, nahm ein Mobilkran den Baum an den Haken und bugsierte ihn in eine im Boden eingelassene Metallhülse. Mitarbeiter der Firma Oehlert Gartengestaltung aus Lütjensee (Kreis Stormarn) dirigierten den Kranführer so lange, bis die Tanne gerade stand. Dann wurde der Baum fest in der Hülse verkeilt.

An dem 15 Meter hohen Baum werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nun 666 Glühbirnen anbringen. Am Sonnabend, 2. Dezember, wird die Nordmanntanne dann zum ersten Mal in vollem Glanz erstrahlen. Die „Illumination“ der Fielmann-Tanne ist für 18 Uhr angesetzt. Zum adventlichen Rahmenprogramm gehören ein Posaunenchor, Weihnachtsbuden mit Süßem und Herzhaftem und der „Ehrenbürgerpunsch“.

Günther Fielmann hatte Stafstedt im Jahr 2005 ein neues Feuerwehrhaus gestiftet. Zum Dank machte ihn die Gemeinde zum Ehrenbürger. Dabei versprach Fielmann wiederum, jedes Jahr einen Weihnachtsbaum zu spenden.