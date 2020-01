Neujahrempfang Bovenau : Feuerwehrhaus bis Schule – 2020 wird ein Jahr mit Herausforderungen

Bürgermeister Danial Ambrock ist zuversichtlich für weitere Ansiedlungen im Gewerbegebiet.

Avatar_shz von shz.de

15. Januar 2020, 16:16 Uhr

Bürgermeister Daniel Ambrock konnte in dem ersten von ihm geleiteten Neujahrsempfang rund 80 Gäste im Bürgerzentrum „Uns Huus“ begrüßen. Ambrock wurde im Juni vergangenen Jahres als Nachfolger von Nikolaus Träuptmann an die Spitze der Gemeindevertretung gewählt.

Die Gemeinde Bovenau habe im Jahr 2020 „dicke Bretter zu bohren“, stellte Ambrock fest. Es gelte, ein neues gemeinsames Feuerwehrgerätehaus für die Ortswehren Bovenau und Ehlersdorf zu bauen und dafür „hoffentlich weniger als zwei Millionen Euro verantwortungsvoll zu investieren.“

Bovenauer Gelder würden auch außerhalb der Gemeinde benötigt, um die Schule in Schacht-Audorf, deren Träger das Amt Eiderkanal ist, in Teilen neu zu bauen. Vieles sei stetig im Wandel, was unter anderem an dem „riesigen Pferd“ im interkommunalen Gewerbegebiet an der Autobahn 210 ins Auge falle. „Ich schaue hier zuversichtlich in die Zukunft, dass „Krämer Pferdesport“ nicht das letzte Unternehmen ist, das sich hier ansiedelt“, sagte Ambrock.

Es ist Tradition in Bovenau, Einwohner, die sich für die Gemeinde engagieren, beim Neujahrsempfang in den Vordergrund zu stellen. Ambrock bedankte sich bei Thorsten Laue, der „wirklich absolut geräuschlos und ohne sich und seine Arbeit in den Vordergrund zu stellen sehr regelmäßig die Wasserqualität unserer Klärteiche überwacht.“

Zudem hob er die Arbeit von Rudi Dengler und Olaf Grube hervor, „die dafür sorgen, dass das Bürgerzentrum „Uns Huus“ keine verlassene Dorfkneipe ist, sondern ein belebter Gemeinschaftsort, an dem man sich sehr wohl fühlt.“ Dank ging auch an Helmut Krussek, der als „Kümmerer“ im Auftrag der Gemeinde im Hintergrund die Zähler abliest und kleine Reparaturen macht.

Geehrt wurde in Abwesenheit Dr. Jörg Schimmler, Gründungsmitglied des Canalvereins. „Er war mitverantwortlich für den Umbau der Schleusenanlage Kluvensiek, die einen Teil der Zeit- und Ortsgeschichte Bovenaus widerspiegelt“, erklärte Ambrock. Eine weitere Ehrung ging an Ute Lorenzen, die seit 1996 für die Gemeinde tätig ist. „Sie sorgt dafür, dass die Kita und „Uns Huus“ Orte sind, an denen wir uns stets wohl fühlen, Orte, die sauber und gepflegt sind“, sagte der Bürgermeister in seiner Laudatio.

„Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ist immer dort, wo Menschen in Not sind, Hilfe benötigen, Zuwendung brauchen oder auch einfach mal nur ein offenes Ohr, sei es nach einem Unfall, einer Katastrophe oder einfach nur bei älteren allein lebenden Menschen“, stellte Ambrock fest. Geehrt als ein Beispiel für gesellschaftliches Miteinander wurden die DRK-Vorstandsmitglieder Gerda van Heteren, Uschi Meyhack und Jutta Koll.

„Pro Voce“, der Ehemaligenchor der Schule Schacht-Audorf unter der Leitung von Birte Ley-Thöming, und die elfjährige Schülerin Lou Marlene Ströh am Klavier umrahmten den Neujahrsempfang musikalisch.