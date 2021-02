Bei Alt Duvenstedt : Feuerwehreinsatz auf der A7: Räumfahrzeug stand in Flammen

35 Feuerwehrleute rückten am späten Dienstagabend aus. Die Brandursache ist noch unklar.

Alt Duvenstedt | Die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch zu einem spektakulären Einsatz auf der A7 gerufen. Nahe Alt Duvenstedt stand ein Räumfahrzeug in Flammen. Stefan Jepsen, Gemeindewehrführer aus Owschlag, teilte mit, dass er und seine Kollegen am Dienstagaben...

