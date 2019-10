Rendsburg-Eckernförde : Feuerwehr-Sportabzeichen: Neunzehn neue Prüfer geschult

Die Hälfte der Abnahmeberechtigten für das Feuerwehr-Fitness-Abzeichen (dFFA) kommt aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde.

von Dirk Steinmetz

15. Oktober 2019, 09:08 Uhr

Rendsburg | Für Schleswig-Holstein wurden neunzehn neue Abnahmeberechtigte für das deutsche Feuerwehr-Fitness-Abzeichen (dFFA) in Rendsburg ausgebildet. Die Hälfte der Teilnehmer stammte aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Neben dem zweistündigen Theorieunterricht, der in den Räumlichkeiten des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal abgehalten wurde, fand der zweistündige Praxisteil in der anliegenden Kreissporthalle statt. Insgesamt nahmen 14 Feuerwehrmänner, drei Feuerwehrfrauen und zwei Berufsfeuerwehrmänner an der Schulung teil. Die Referenten Jens-Oliver Mohr, Kai Wohlsen und Jan Traulsen vermittelten den sportbegeisterten Feuerwehrleuten die grundlegenden Anforderungen in Theorie und Praxis, die zur Abnahme für das Abzeichen zu beachten sind.

Gleichzeitig hatte jeder Lehrgangsteilnehmer die Möglichkeit, einige Disziplinen vor den Ausbildern, die eine Prüferberechtigung besitzen, abzulegen. Für die körperliche Leistungsfähigkeit hatte das Schulungsteam für Leistungsgruppe „Kraft“ die Disziplinen Klimmziehen, Bankdrücken, Beugehang und Dummyziehen vorbereitet.

Das dFFA ist das „Feuerwehrsportabzeichen“, das die körperliche Fitness in Bezug auf den Einsatzdienst überprüft. Aus den drei Leistungsgruppen Ausdauer, Kraft und Koordination muss jeweils eine Disziplin im Beisein eines Prüfers abgelegt werden, um eine Leistungseinstufung in Bronze, Silber oder Gold zu erhalten.

Die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord hatte den Lehrgang in Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein und der Deutschen Feuerwehr-Sportföderation ausgerichtet. Der Kreisfeuerwehrverband unterstützte die Schulung erneut als Gastgeber und stellte den Seminarraum und die Sporthalle zur Verfügung.