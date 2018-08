Rendsburg : Feuerwehr löscht Container, Biotonnen und Gelbe Säcke

Einsatzkräfte mussten in der Nacht zu Mittwoch in Rendsburg zwei Mal zu brennendem Abfall ausrücken. Der stellvertretende Wehrführer vermutet Brandstiftung.

von alj

29. August 2018, 11:17 Uhr

Rendsburg | Die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg musste in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zwei Mal ausrücken. Grund war in beiden Fällen brennender Müll. Um 1.44 Uhr wurde sie zu einem Papiercontainer-Brand in die Straße „Am Seekenbek“ gerufen. Um 3.15 mussten die Einsatzkräfte erneut aktiv werden. In der Fockbeker Chaussee brannte ein großer Haufen gelber Säcke. Vor Ort bemerkten die Feuerwehrleute zudem Rauch, der aus Biotonnen aufstieg. Sie befüllten die Tonnen mit Wasser, um den Entstehungsbrand zu löschen. Der stellvertretende Wehrführer Jens Schnittka vermutet Brandstiftung: „Da muss wohl jemand nachgeholfen haben.“