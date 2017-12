Nindorf : Feuerdrama vor Weihnachten: Haus in Flammen – Familie rettet sich

vergrößern 1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

von Hans Jürgen Kühl

erstellt am 22.Dez.2017 | 13:29 Uhr

Nindorf | Gerade noch aus ihrem brennenden Wohnhaus retten, konnte sich eine dreiköpfige Familie in Nindorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). „Wir sind sehr froh, dass die junge Familie mit ihrem Kleinkind Gott sei Dank unbeschadet ins Freie fliehen konnte“, sagt Wehrführer Sönke Gerdt. Um 3.24 Uhr am Freitagmorgen wurden die Nindorfer Feuerwehrleute alarmiert. „Als wir hier kurz darauf eintrafen, brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung“, berichtete Gerdt.

Das Feuer drohte auf einen direkt angrenzenden Schuppen überzugreifen. Gegen 4 Uhr trafen die zusätzlich alarmierten Kameraden der Feuerwehr Tappendorf-Rade am Unglücksort ein. Die Tappendorfer und Rader übernahmen den Schutz des Schuppens, und so konnten sich die Nindorfer Feuerwehrleute voll und ganz auf die Bekämpfung des Wohnhausbrands konzentrieren. „Wir haben die Wehr Tappendorf-Rade mitalarmiert, weil viele Atemschutzgeräteträger gebraucht wurden“, erläuterte Gerdt. Beim nächtlichen Einsatz zahlte es sich aus, dass die Nachbarwehren regelmäßig gemeinsam üben. „Die Tappendorfer kennen sich hier aus, deshalb klappt die Zusammenarbeit bestens“, bemerkte Gerdt. Insgesamt 45 Feuerwehrleute waren beim Brand in der Dorfstraße (Kreisstraße 20) im Einsatz. Noch mehr Verstärkung wurde nicht angefordert. „Eine Drehleiter wurde nicht gebraucht, darum war eine Alarmierung der Feuerwehr Hohenwestedt nicht nötig“, meinte Wehrführer Gerdt.

Das komplette Inventar des Wohnhauses ging in Flammen auf. „Da drinnen ist alles schwarz und zerstört, das ist ein Totalschaden“, erklärte der Feuerwehrchef. Das Einfamilienhaus ist unbewohnbar, eine Sanierung aus Sicht des Wehrführers nur sehr schwer möglich. Die angrenzende Garage nebst eingestelltem Auto wurde vom Feuer ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen. Um 6.30 war der Einsatz beendet. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis 10 Uhr.

„Das Wichtigste ist, dass sich die junge Familie retten konnte“, betont Gerdt, „die Eltern wohnen nebenan, und im Dorf gibt es auch ein, zwei leerstehende Häuser – um die Unterkunft für die jungen Eltern und deren Kleinkind kümmert man sich.“ „Die im Haus befindlichen vier Meerschweinchen der Familie konnten nicht gerettet werden“, vermerkt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?