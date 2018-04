Feueralarm im Kinderferienclub

von shz.de

05. April 2018, 15:45 Uhr

Ein Feuer in einer Werkstatt des Kinderferienclubs „Popcorn“ in Bornholt hielt gestern Morgen die Feuerwehren aus Schafstedt und Nachbargemeinden in Atem. Der Brand war in einer Halle ausgebrochen. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 25 000 Euro. Die Ermittler gehen von einem technischer Defekt an einem Fahrzeug als Ursache aus. Das Auto wurde ein Raub der Flammen. Wegen des Bedarfs an Atemschutzträgern waren die Wehren aus Albersdorf, Tensbüttel-Röst, Eggstedt und Süderhastedt nachalarmiert worden. Etwa 50 Kräfte waren im Einsatz.

Der Kinderferienclub „Popcorn“ liegt zwar auf dem Gebiet der Gemeinde Bornholt und gehört damit zum Kreis Rendsburg-Eckernförde. Da dieser Teil der Gemeinde aber auf der Nordseite des Kanals liegt, übernimmt die Gemeinde Schafstedt den Brandschutz. Die Löschwasserversorgung in diesem Bereich wurde im vergangenen Jahr kritisch betrachtet. „In diesem Fall hatten wir aber ausreichend Wasser“, sagte Oliver Nobbe, stellvertretender Wehrführer von Schafstedt und Einsatzleiter. Das Feuer konnte innerhalb der Werkstatt gelöscht werden. In Höhe der Ferienanlage gibt es einen Hydranten. „Es bestand keine Gefahr für die Kinder“, versicherte Nobbe.