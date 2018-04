Brand : Feuer zerstört leerstehendes Haus

In Hohn ist in der Nacht zu Sonnabend gegen 2.30 Uhr ein leerstehendes Wohngebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Nachbarn bemerkten das Feuer erst, als das Gebäude bereits in voller Ausdehnung brannte.

von Johanna Suhr

29. April 2018, 12:32 Uhr

Hohn | Der Schreck stand den Nachbarn morgens noch ins Gesicht geschrieben. In der Nacht zu Sonnabend gegen 2.30 Uhr wurde die erste Nachbarin vom Knallen und Knistern wach, schaute aus dem Fenster auf das benachbarte Haus, aus dem hohe Flammen schlugen und rief die Feuerwehr.

Das leerstehende Wohnhaus in der Straße Wöhrden in Hohn brannte bis auf die Grundmauern nieder. Neben den Hohner Kameraden waren auch die Wehren der Nachbargemeinden Elsdorf-Westermühlen und Friedrichsholm alarmiert worden. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandschützer sorgten dafür, dass die Flammen nicht auf die angrenzenden Wohnhäuser übergriffen.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Nach Angaben der Polizei stehen die Brandursache und die Höhe des Sachschadens noch nicht fest.