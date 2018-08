Kreis Rendsburg-Eckernförde : Feuer zerstört Autowerkstatt in Osterrönfeld

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Menschen kamen nicht zu Schaden.

von Jan-Hendrik Frank und dpa

12. August 2018, 16:01 Uhr

Osterrönfeld | Dicke Rauchschwaden steigen über einer Wellblechhalle auf: Am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr brach in einer Autowerkstatt in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) an der Werner-von-Siemens-Straße ein Feuer aus. Das Gebäude sei komplett abgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gibt es laut Feuerwehr nicht. Zu der Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz sind die Feuerwehren Schacht-Audorf, Osterrönfeld, Schülldorf und der Löschzug-Gefahrgut.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?