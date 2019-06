Kampenweg in Rendsburg : Feuer in Mehrfamilienhaus: Elf Bewohner bringen sich in Sicherheit

Jan-Hendrik Frank

Am Sonntagabend hat es in Rendsburg-Kronwerk gebrannt. von Jan-Hendrik Frank

17. Juni 2019, 10:10 Uhr Wegen eines Brandes am Sonntagabend im Kampenweg im Rendsburger Stadtteil Kronwerk mussten elf Menschen evakuiert werden, darunter mehrere Kinder. Nach Angaben des stellvertretenden Wehrführers Jens Schnittka war das Feuer im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 20.41 Uhr alarmiert. Starker Rauch stieg aus den Fenstern. Mehrere Scheiben platzten. Kräfte unter Atemschutz warfen zwei verkohlte Sofas aus den Fenstern. Zur Brandursache konnten die Einsatzkräfte noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Blaulichtmonitor Was ist der Blaulichtmonitor? zur Startseite

