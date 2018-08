Kreis Rendsburg-Eckernförde : Feuer in Autowerkstatt in Osterrönfeld

Ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

von Jan-Hendrik Frank

12. August 2018, 16:01 Uhr

Osterrönfeld | Dicke Rauchschwaden steigen über einer Wellblechhalle auf: Am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr brach in einer Autowerkstatt in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Feuer aus. Zunächst war unklar, ob es Verletzte gibt. Auch zu der Brandursache gab es zunächst keine Angaben.

Im Einsatz sind die Feuerwehren Schacht-Audorf, Osterrönfeld, Schülldorf und der Löschzug-Gefahrgut.

