Kreis Rendsburg-Eckernförde : Feuer in Alt Duvenstedt zerstört Scheune

von Horst Becker

erstellt am 31.Okt.2017 | 14:27 Uhr

Alt Duvenstedt | Am Montagabend brannte in Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine Scheune, in der 300 Strohballen lagerten. Den Wehren aus Alt Duvenstedt, Owschlag und Norby gelang es mit 70 Helfern, das Übergreifen der Flammen auf einen Kälberstall und einen Stall mit 100 Milchkühen zu verhindern.

Die 20 mal 30 Meter große Scheune war nicht zu retten. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

