Festliche Einweihung von Kinderstube und „Holmer Treff“

von Helma Piper

17. September 2019, 12:39 Uhr

Friedrichsholm | Einen sonnigen Nachmittag mit buntem Programm bot die Gemeinde Friedrichsholm bei der offiziellen Eröffnung der neuen Kinderstube und des Dorfzentrums „Holmer Treff“.

Bei der gut besuchten Veranstaltung konnten die neuen Räumlichkeiten und von der Gemeindevertretung und freiwilligen Helfern in Eigenleistung fertig gestellten Außenanlagen, von allen Besuchern besichtigt werden. Die Kindergartenkinder schlüpften in die Rolle von Bienen und Schmetterlingen und eröffneten den Nachmittag mit einem bunten Sommerspiel. Zusammen mit Bürgermeister Jörg Rathje enthüllten die Kinder im Anschluss das neue Kinderstubenschild und damit ihre neue Bleibe. Einen neuen Platz für dörfliche Aktivitäten bieten der große Raum im oberen Stockwerk des Gebäudes, der aus drei ehemaligen Flüchtlingscontainern gebaut und ebenfalls an diesem Tag eingeweiht wurde. Eine Kostprobe der neuen Angebote gaben der neu gegründete Chor „Friedrichsholm singt“ und die Kinderturngruppe „Friedrichsholmer Hummeln“. Für die richtige Stimmung bei Kaffee und Kuchen sorgte der Musikzug Elsdorf-Westermühlen/Bargstall und Bauchredner Holger Jensen brachte alle kleinen und großen Zuschauer mit seiner Handpuppe Hannes Jensen zum Lachen. Eine Megarutsche, Kinderschminken und die Mitfahrt im Feuerwehrauto rundeten den Nachmittag ab und hinterließen sowohl bei den Organisatoren als auch bei den Besuchern zufriedene Gesichter.