von Helma Piper

27. November 2018, 11:29 Uhr

Der Emkendorfer Seniorenclub lädt am Donnerstag, 6. Dezember, um 12.30 Uhr, zum Gänsebratenessen ins „Hopfenstübchen“ in Kleinvollstedt ein. Nach dem Essen stimmen sich die Teilnehmer musikalisch auf Weihnachten ein. Es wird ein Kostenbeitrag von 17 Euro plus Getränken erhoben. Anmeldungen erbeten bis zum 3. Dezember bei Renate Pichler 0 43 30 / 873 und Silke Schümann, 0 4330 / 97 44.