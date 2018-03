FDP gegen Ausbaubeiträge

20 Bürger besuchten Diskussionsrunde in der Nordmarkhalle

von shz.de

23. März 2018, 12:03 Uhr

Die Rendsburger FDP will bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge „nach vorn preschen“. Das verdeutlichte der Ortsvorsitzende Fritjof Wilken bei einer Diskussionsveranstaltung am Donnerstag in der Nordmarkhalle.

Vor 20 Interessierten erklärte er, dass die Verwaltung durch den Verzicht auf das Berechnen und Einziehen der Anwohnerbeiträge merklich entlastet werden würde. Diesen Punkt führte auch der FDP-Landtagsabgeordnete Stephan Holowaty an. Nach seinen Angaben finanziert ein Drittel bis die Hälfte des Beitrags den Verwaltungsaufwand. Die Politiker waren sich einig, dass es eine Grundverpflichtung der Kommunen sei, ein „vernünftiges Straßennetz“ bereitzustellen.

Holowaty wies darauf hin, dass die Landesregierung mit dem neuen Kommunalen Finanzausgleichsgesetz eine Kompensation für die wegfallenden Einnahmen schaffen wolle. Die Pflicht der Kommunen, diese einziehen zu müssen, soll wegfallen. Allerdings geht Holowaty davon aus, dass das Gesetz wegen schwieriger juristischer Fragen erst 2020 oder 2021 in Kraft tritt.

Rendsburg habe in diesem Jahr 450 000 Euro an Investitionszulagen vom Land bekommen, sagte Wilken. Diese Förderung liege in der Größenordnung, die die Stadt durchschnittlich durch Ausbaubeiträge einnähme. Er plädierte auch deshalb für deren Abschaffung, weil dadurch die Bürger merklich entlastet würden. Wolfgang von Ancken, Anwohner der Straße „Tanneck“, berichtete von einem mehrjährigen Rechtsstreit, den er wegen einer Forderung von 14 000 Euro mit der Behörde führt. „Die Straßenausbaubeiträge können für viele Menschen existenzbedrohend werden“, gab er zu bedenken.