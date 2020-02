Klein Bennebek : FC Geest 09: Knut Thiesen und Stephan Koop, zwei Männer der „ersten Stunde“ hören zusammen auf

Der zehnköpfige Vorstand des Vereins wurde neu gewählt.

11. Februar 2020, 09:20 Uhr

„Volles Haus“ hieß es zur Jahreshauptversammlung des FC Geest 09. Es waren 45 Stimmberechtigte im Sportlerheim Klein Bennebek anwesend, galt es doch, acht von zehn Vorstandposten neu zu besetzen. Zwei „Männer der ersten Stunde“, der Vorsitzende Knut Thiesen sowie Beisitzer und langjähriger Vorsitzender Stephan Koop, waren nicht zur Wiederwahl angetreten. Sie haben sich über viele Jahre als Trainer, Betreuer und im Vorstand für ihren Verein eingesetzt.

„Mein Start war vor zwanzig Jahren als Jugendobmann in Groß Rheide“, sagte Knut Thiesen in seiner sehr bewegten Abschiedsrede. „Wir haben uns zu Spielen nicht im Internet verabredet. In der alten Schule von Groß Rheide stand ein Telefon und Spiele wurden telefonisch abgesprochen“. Viele Wegbegleiter, zahlreiche Entscheidungen und noch mehr Erlebnisse säumen diesen gemeinsamen Weg und darum gilt: „Stephan und ich - wir können nur gemeinsam aufhören“, so Thiesen.

Es sei ein guter Zeitpunkt, aus dem Vorstand auszuscheiden. Der FC Geest 09 stehe gut da und nun sind andere dran, um die Geschicke des Vereins zu lenken.



Bei den anstehenden Wahlen wurden Jens Wunder als 1. Vorsitzender, Söncke Emcke (2. Vorsitzender), Tim Neu (Kassenwart), Michael Schmidt (Herrenobmann), Christoph Büchler (Schriftwart), Sven Erik Hentzsch, Christian Kumm und Jörn Maagk (Beisitzer) einstimmig gewählt. Mit Jugendobfrau Lena Braun und Beisitzer Dirk Frenßen ist das 10-köpfige Vorstandsteam komplett. Patrick Hansen und Fin Sierts prüfen im nächsten Jahr die Kasse.



Der FC Geest 09 wurde im Mai 2009 gegründet und das Jubiläum wurde im Sommer mit der gesamten Fußballabteilung des FC Geest 09 gefeiert. Die Stammvereine TSV Groß Rheide, SSV Klein Bennebek und der SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt stellen die finanzielle Unterstützung sicher und die Gemeinden stellen ihre Sportplätze zur Verfügung. Auch Sponsoren und die Heinz-Wüstenberg-Stiftung leisten einen wichtigen Beitrag für die Jugendarbeit, bedankte sich Knut Thiesen in seinem Jahresrückblick.



Der Verein hat zwei Herrenmannschaften im Spielbetrieb und auch in der Altliga spielen zwei Teams. In der Jugendabteilung sind elf Mannschaften in drei Kreisen gemeldet. „Durch den Zusammenschluss mit der FSG Stapelholm sind wir in der Lage, Fußball für alle Jahrgänge (G- bis A-Jugend) anzubieten“, sagte Jugendobfrau Lena Braun in ihrem Jahresbericht. „Unsere B-Mädchen spielen unter dem Namen SG Friedrichsberg/Schuby/Geest und werden von Thorsten Reimer auf dem Sportplatz in Börm trainiert. Sie haben Anfang Februar den 3. Platz bei der Hallenlandesmeisterschaft von Schleswig-Holstein belegt.