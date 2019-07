Zirkus „Barani“ : Familientraditon in der achten Generation

Zwei-Mann-Zirkus ist immer auf der Suche nach Auftrittsorten.



22. Juli 2019, 17:59 Uhr

Vorstellung fällt aus – das musste der kleine Zirkus „Barani“, der derzeit sein Quartier in Breiholz bezogen hat am Sonnabend vermelden. Der sintflutartige Regen machte es unmöglich, das Zelt für Zuschauer zu öffnen. Die Einnahmen des Tages waren damit gleich null. Und auch einen Tag später blieben die Ränge fast komplett leer. Kein gutes Wochenende für den Familienbetrieb.

„Das ist dieses Jahr noch nicht vorgekommen. Letztes Jahr lief es mit der langen Schönwetterphase deutlich besser“, sagt Ricardo Barani und blickt Richtung Himmel, wo sich schon wieder die grauen Wolken zusammenziehen.

Der 28-Jährige führt genau wie seine Frau Natascha (24) eine lange Familientradition fort, inzwischen in der achten Generation. Es werde immer schwieriger, erzählt das Ehepaar. Wenn es so weiter gehe, sterbe die Zirkustradition in Deutschland bald aus. „Früher haben die Menschen alles stehen und liegen gelassen, wenn der Zirkus im Ort war“, sagt Ricardo. Trotzdem haben sich beide vor zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht und das mit voller Überzeugung. Besonders in den kleinen Orten bringt es den beiden viel Spaß. Natascha erklärt: „Wir wollen etwas für die kleinen Zuschauer bieten.“ Das Funkeln in den Augen der Kinder, dafür lohne es sich immer.

Und die kleinen Gäste sind im Familienzirkus sehr nah dran. Zu sehen gibt es ein ganz klassisches Programm, wie Jonglage, Hula-Hoop-Akrobatik, Feuerspuker, und Artistik-Clownerie. Bereits mit dabei ist der elf Monate alte Familiennachwuchs Jordan, der als „Fellini“ der jüngste Clown Deutschlands sein dürfte. „Er hat einfach Freude daran in der Manege zu stehen“, sagt die stolze Mutter. Die Zirkus-Gene sind offensichtlich vererbt worden.

Auch 20 Tiere gehören zur Show, allerdings Haus- und keine Wildtiere. „Das würde überhaupt nicht in unser Konzept passen. In unseren Zirkus gehören keine Löwen, Giraffen oder Elefanten, sondern Mini-Shettys oder amerikanische Zwergziegen“, sagt Ricardo. Mit „Johnny“ und „Tatjana“ sind auch zwei gescheckte Pommerngänse mit von der Partie. Die fühlen sich auf dem derzeitigen Domizil auf dem Breiholzer Sportplatz durchaus wohl – allerdings geht es schon wieder weiter. „Der Bürgermeister ist uns zwar entgegen gekommen, aber ein weiterer Auftritt käme zu kurzfristig“, sagt Ricardo Barani. Werbung machen und Plakate kleben braucht alles seine Zeit. „Außerdem wollen wir weiter.“

Der Wetterbericht macht Hoffnung, dass die Gastspiele in den nächsten Gemeinden erfolgreicher werden . „Und das Zelt einzupacken ist bei trockenem Wetter auch deutlich besser“, sagt Ricardo Barani mit einem Lachen.