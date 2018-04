Familienglück mit fünf Generationen

Baby Johann Paul Heise setzt Stammbaum fort / Zu Besuch bei der Ur-Uroma in Schacht-Audorf

von Helma Piper

06. April 2018, 16:22 Uhr

Großeltern, Kinder, Enkelkinder: Diese Kombination ist in vielen Familien anzutreffen. Dass da noch eine Generation hinzukommt, also Urenkel geboren werden, ist schon eher die Ausnahme. In einer Familie in Schacht-Audorf geht es sogar noch weiter. Dana-Anika Heise brachte vor drei Wochen Söhnchen Johann Paul zur Welt. Und über die Geburt freute sich auch die Ur-Uroma. In dieser Familie sind noch fünf Generationen vertreten.

Bei einem Familientreffen in Schacht-Audorf nahm Ur-Uroma Viktoria Kummrow das Neugeborene erstmals in den Arm. Der Kleine war mit seinen Eltern Dana-Anika und Sebastian Heise zu dem Familienbesuch gekommen. Außerdem nahmen Großmutter Andrea Ziesmer aus Büdelsdorf und die 76-jährige Uroma Renate Peters, die in Schacht-Audorf wohnt, an dem Treffen teil. So versammelten sich Frauen aus vier Generationen einer Familie, um ihren Ur-Ur-Enkel kennenzulernen.

Die 98-jährige Ur-Uroma Viktoria Kummrow konnte ihre Freudentränen kaum zurückhalten, als sie den Steppke das erste Mal auf dem Arm halten konnte. Sie ist zwar auf den Rollstuhl angewiesen, aber ansonsten noch bei guter Gesundheit. Ihre Tochter Renate arbeitete früher als Altenpflegerin. Sie und ihr Mann Karl-Heinz, der ehemals als Montageleiter tätig war, besuchen ihre Mutter oft im Seniorenzentrum des DRK in Schacht-Audorf.

Johann Paul Heise ist am 13. März in Berlin geboren worden. Dort lebt Mutter Da na-Anika mittlerweile mit ihrem Mann. „Johann wird bestimmt ein großer Frauenversteher“, ist sich Vater Sebastian schon jetzt sicher. Er ist selbständiger Unternehmensberater in Berlin, auch seine Frau arbeitet mittlerweile in seinem Unternehmen mit. Seine vier sechs- bis fünfzehnjährigen Mädchen, die er mit in die Ehe brachte, reißen sich geradezu darum, mit dem kleinen Wonneproppen zu kuscheln, der die meiste Zeit ruhig und zufrieden ist.

Allerdings befürchteten die Ärzte, dass es eine sehr schwere Geburt für die Mutter werden könnte. Auch die heute 56-jährige Oma Andrea und ihr Mann sowie Mutter Dana-Anika wogen bei ihren Geburten etwa 5000 Gramm. So entschlossen sich die Ärzte, die Geburt etwas früher einzuleiten, so dass Johann Paul mit einem Gewicht von „nur“ 4.200 Gramm zur Welt kam und die Geburt ohne weitere Komplikationen ablief.