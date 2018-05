von Helma Piper

10. Mai 2018, 17:36 Uhr

Die Nortorfer Liedertafel veranstaltet, wie berichtet, eine Vereinsfahrt nach Sonderburg. Die Reisegruppe startet am Sonnabend, 2. Juni, um 8 Uhr am ZOB in Nortorf. Der Preis für die Fahrt und Führung durch das Schloss Sonderburg beträgt 41 Euro. Das Mittagessen wird gesondert berechnet. Telefon: 043 92 /65 78.