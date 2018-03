Bahnhof Rendsburg : Fahrradstation vor dem Aus

Der Senat verweigert den Eigenanteil der Stadt Rendsburg. Die SPD kündigt einen Eilantrag in der Ratsversammlung an.

von Frank Höfer

16. März 2018, 18:26 Uhr

Das Projekt „Bike & Ride“ am Rendsburger Bahnhof ist wahrscheinlich gescheitert. Die betreute Fahrradstation, zu der auch eine öffentliche Toilette gehört, kann nach fast dreijähriger Vorplanung nicht ausgeschrieben werden, weil die Stadt ihren 18-prozentigen Eigenanteil verweigert.

Den Vorschlag aus der Verwaltung, bei einer zweiten Ausschreibung 157 000 Euro zu übernehmen, lehnte der Senat am Donnerstagabend nach langer Debatte bei Stimmgleichheit ab. SPD, Soziales Rendsburg und Grüne votierten für den Bau – CDU, Modernes Rendsburg und SSW dagegen. Die Gegner prangerten vor allem die gestiegenen Gesamtkosten an. Sie betragen jetzt nicht mehr 685 000 Euro, sondern 875 000 Euro. Für eine Anlage, in der sich bis zu 150 Räder abstellen lassen, sei diese Summe viel zu hoch.

CDU-Finanzexperte Klaus Brunkert gab den Startschuss für eine Kaskade der Kritik an den Projektbeteiligten. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass wir so viel Geld ausgeben. Das sind alles Steuergelder. Wir knausern im sozialen Bereich und lassen gute Projekte scheitern“, schimpfte Brunkert und griff Bürgermeister Pierre Gilgenast frontal an. „Sie haben den Auftrag dieses Gremiums nicht erfüllt!“ Der Anstieg des Eigenanteils von ursprünglich 60 000 Euro auf 157 000 Euro sei auch sein Verschulden. Brunkert zählte mehrere Städte auf, die mehr Stellplätze für weniger Geld realisiert hätten. Diese Zahlen seien veraltet, gab Bauamtsleiter Frank Thomsen zurück. Er warnte vor dem Projektabbruch. Die Station sei zentrales Element auf dem Weg Rendsburgs zur fahrradfreundlichen Stadt. „Wenn das jetzt wegbricht, hat das Auswirkungen auf andere Maßnahmen.“ Auch Gilgenast warb für eine Fortsetzung. „Ich habe großes Verständnis für die Kritik an diesen Abläufen“, meinte er. „Am Ende bekommen wir aber eine halbe Million Euro Fremdmittel zur Verfügung gestellt.“ Seine Verwaltung trage keine Schuld an den Verzögerungen, das Problem liege in der Mischfinanzierung.

CDU-Fraktionschef Thomas Krabbes hielt dagegen. Er rechnete vor, dass bei „Bike & Ride“ der Wert von drei Einfamilienhäusern verbaut werde. Das könne er als Nicht-Architekt nicht nachvollziehen. „Und was ich nicht nachvollziehen kann, trage ich nicht mit.“ Der 150-Prozent-Anstieg des Eigenanteils sei nicht hinnehmbar. Dieser Vorgang stehe beispielhaft für viele Vorgänge und den Schuldensumpf in Rendsburg. „Wenn wir überall so weitermachen, dann gehen wir auf die Bretter.“ Auch Andreas Vollstedt vom SSW plädierte dafür, die Reißleine zu ziehen. „Es sind zu viele Köche, die den Brei verderben. Und in der Öffentlichkeit stehen wir übel da.“ Fritjof Wilken (Modernes Rendsburg) forderte ebenfalls einen Neuanfang.

Für die Fertigstellung der Station warb René Sartorius (SPD). Der Kostenanstieg sei ärgerlich, „aber ihn müssen wir hinnehmen“. Es sei „unsinnig“, das Projekt jetzt noch zu kippen. Matthias Bruhn (SPD) fand, es sei auch Aufgabe der Stadt, die Situation am Bahnhof zu verbessern. „Das ist unsere Baustelle, wenn die anderen nichts tun“ – gemeint war die Bahn.

Die SPD will in der Ratsversammlung am Donnerstag einen letzten Versuch starten, das Projekt per Eilantrag zu retten. „Bike & Ride“ soll mit 430 000 Euro von der landeseigenes Verkehrsgesellschaft Nah.SH gefördert werden. 137 000 Euro gibt die Entwicklungsagentur dazu, 150 000 Euro die Aktivregion. Weil das Dach in den ersten Planungen zu klein bemessen war und Bauprüfer des Landes deshalb ihr Veto einlegten, muss das Vorhaben erneut ausgeschrieben werden. Als Betreiber steht die „Brücke“ bereit. Sie werde bei einem Platzen der laufenden Planungen voraussichtlich aus dem Projekt aussteigen, kündigte Susanne Mau aus dem Rathaus an.