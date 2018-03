Rot-Rot-Grün beschließt : Fahrradstation bekommt noch eine Chance

Projekt am Bahnhof: Rat verweist an den Senat

von Dirk Jennert

25. März 2018, 11:53 Uhr

Rendsburg | Im Hinblick auf die geplante Fahrradstation am Bahnhof ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nachdem der Senat das Projekt wegen gestiegener Kosten in der vergangenen Woche gestoppt hatte, setzte die Ratsversammlung es wieder in Bewegung und verwies es zur neuen Beratung in den Senat. In der Debatte wurden zwei Punkte deutlich. Erstens: Alle Fraktionen halten die Fahrradstation für ein wichtiges Element, um das marode Erscheinungsbild des Bahnhofes aufzuwerten und gleichzeitig dem selbstgesteckten Anspruch an eine fahrradfreundliche Stadt besser gerecht zu werden. Zweitens: Ein breiter Konsens im Senat dürfte sich nur erzielen lassen, wenn es gelingt, die Kosten in den Griff zu bekommen.

SPD-Ratsherr Marc-Olaf Begemann, zugleich Vorsitzender des Bauausschusses, hatte die Debatte mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für die Fahrradstation eingeleitet. Er äußerte viel Verständnis für die insbesondere aus der CDU vorgetragene Kritik an den gestiegenen Kosten. Konkret: Als der Senat im März 2016 den Bau beschloss, war von Gesamtkosten in Höhe von 650 000 Euro die Rede, wovon die Stadt 65 000 Euro aufbringen sollte. Als das Gremium das Thema in der vergangenen Woche erneut auf den Tisch bekam, ging es um 875 000 Euro und einem städtischen Eigenanteil von 157 000 Euro. Im Rat warb Begemann jetzt dafür, diese Kröte zu schlucken. „Wir dürfen den Bahnhof nicht weiter verlottern lassen.“ Wenn jetzt nichts geschehe, werde auch in fünf Jahren noch nichts geschehen sein.

CDU-Ratsherr Gunnar Knabe sagte, dass er einen „unfassbaren Groll gegen das Planungsbüro und die Verwaltung“ habe. Sein Vorwurf: mangelndes Kostenbewusstsein. Als Beispiele nannte er LED-Lampen, deren Einzelpreis mehrere hundert Euro beträgt, und ein Videoaufzeichnungsgerät für die Überwachung der Anlage. Dafür wird ein fünfstelliger Betrag aufgerufen. Knabe: Bei der Planung der 160 Räder-Stellplätze sei stets „ins höchste Regal gegriffen worden.“ Seine Fraktionskollegin Anja Ilgenstein ergänzte: „Ein Fahrradstand für fast eine Million ist den Bürgern nicht zu vermitteln.“ Die SPD hielt prompt dagegen, dass unter anderem ja auch eine Toilettenanlage und eine Werkstatt mit eingerechnet sei.

Die Vertreter der SPD, der Grünen und der Linken setzten gemeinsam durch, dass sich der Senat im April mit dem Thema wieder beschäftigen muss.

Auch das beschloss die Ratsversammlung

> Der Etat für das Jahr 2018 wurde einstimmig verabschiedet. Er hat ein Volumen von 70 Millionen Euro. Im Verwaltungshaushalt wird ein Überschuss von 459 000 Euro erwirtschaftet. Die Schuldenlast beläuft sich auf 56,5 Millionen Euro.

> Grünes Licht für das Baugebiet Heitmann`sche Koppeln an der Schleswiger Chaussee. Ziel: Ein Investor soll das Bauland kaufen, die Erschließungsanlagen bauen und der Stadt kostenlos überlassen. Dafür darf er die Grundstücke vermarkten.

> Bürger werden im Rahmen von Ausbaubeiträgen nicht dafür zur Kasse gebeten, wenn in ihrer Straße die Laternen auf LED umgestellt wurden. Die Ratsversammlung war einstimmig der Meinung, dass der für die Berechnung der Kosten erforderliche Verwaltungsaufwand zu hoch sei.