Fahrbücherei macht wieder Halt in Bovenau

von Helma Piper

18. Juni 2018, 19:01 Uhr

Die Fahrbücherei des Kreises Rendsburg-Eckernförde kommt nun wieder regelmäßig im Drei-Wochen-Takt in die Gemeinde Bovenau. Die Fahrbücherei wird dann vormittags am Kindergarten Rappelkiste und nachmittags an der Rendsburger Straße Halt machen und versorgt alle Einwohner Bovenaus mit Büchern, Hörbüchern, Filmen, Konsolenspielen und natürlich dem Online-Angebot der „Onleihe“. Darüberhinau können E-Books und E-Paper (Zeitschriften) bequem von zuhause aus auf dem Computer oder dem mobilen Endgerät genutzt werden können.

Kinder lesen kostenfrei und Erwachsene zahlen einen Beitrag von gerade einmal 18 Euro pro Jahr. Die nächsten Termine für die Fahrbücherei sind Freitag, 22. Juni und nach der Sommerpause der 3. August in den Ferien.