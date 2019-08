Kolumne Land-Notizen : Fähr-Informationen aus erster Hand

Wenn die Fähre nicht fährt, gib's eine Info auf das Handy. Ein toller Service, den unser Redaktionsmitglied Sabine Sopha bislang nicht kannte.

von Sabine Sopha

10. August 2019, 07:00 Uhr

Entschuldigung. Da haben wir zu Unrecht gemeckert. Die Wartezeit an der Fähre Sehestedt am Mittwoch war Anlass für eine Kolumne. Darin haben wir das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) gebeten, doch endlich auf modernen Kommunikationswegen über Behinderungen zu informieren. Das wiederum führte zu einem Anruf des Pressesprechers Matthias Visser. „Kennen Sie eigentlich unseren Newsletter?“, wollte er wissen. Die Beschwerdeführerin aus Sehestedt musste beschämt verneinen. Aber jetzt wird sie sich sofort anmelden. Unter www.wsa.de > Service > Kanalfähren geht’s zum Newsletter. „Und dann bekommen Sie eine Meldung auf Ihr Handy“, verspricht der WSA-Mann. Na, wenn das kein gutes Angebot ist! Im Übrigen ist es nicht so, wie Kommentatoren in den Sozialen Medien vermuten, dass die Fähren zu festen Zeiten gewartet werden. Der Grund für den Stopp war ein Defekt.

Die Rader Insel ist den meisten nur ein Begriff durch die Rader Brücke. Im Internet wird auf einer Immobilien-Seite damit geworben, dass das Eiland „ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Angler“ ist. Ein Freizeitgrundstück von 19.500 Quadratmetern wird dort für 149.000 Euro angeboten. Es sei ein Vorteil, dass „diverse Versorgungseinrichtungen, Bäcker sowie Ärzte schnell und bequem erreichbar“ seien. Nachteil: Das mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Grundstück darf nicht bebaut werden. Da fragt man sich, was man damit soll. Ein Angelplatz für über 100.000 Euro – das ist ein sehr teures Vergnügen.

Whisky oder Whiskey? Die Schreibweise mit “e“ gilt für Produkte aus Irland und Schottland. Das Wort Whisky leitet sich aus dem irischen uisce beatha (gesprochen: ischke baha oder ischke ba) ab und bedeutet so viel wie „Wasser des Lebens“. Das hat einen guten Grund – schließlich galt es ursprünglich als Arznei und es waren Mönche, die sich auf deren Herstellung verstanden. Interessant ist auch, dass das Getränk sowohl in Frankreich, Spanien, Polen und den Niederlanden denselben Namen trägt: Whisky. Nur in Irland und Portugal spricht man von uisce beatha oder uísque.