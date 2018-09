Fachbereich im Kreishaus unter neuer Leitung

von Helma Piper

Sebastian Hetzel ist neuer Leiter des Fachbereiches Regionalentwicklung, Bauen und Schule. Das hat der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde auf Vorschlag von Landrat Dr. Rolf-Oliver Schwemer einstimmig beschlossen. Der 41 Jahre alte Diplom-Bauingenieur, der im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Kiel aufgewachsen ist, war bisher in Hamburg in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation als Referatsleiter tätig. Die Neubesetzung der Stelle war erforderlich geworden, weil der bisherige Fachbereichsleiter, Dr. Martin Kruse, die Leitung des Fachbereiches Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen übernommen hat.