Nortorf : „Facelifting“ für Rathaus-Fassade

Das Rathaus in Nortorf ist momentan das Sorgenkind der Amtsverwaltung. Das Gebäude muss im kommenden Jahr aufwändig saniert werden. Neben den Regenwasserleitungen (wir berichteten) sollen auch der Fahrstuhl, die Fenster und die Heizungsanlage erneuert werden. Die Kosten sind noch nicht genau absehbar, der Hauptausschuss des Amtes hatte am Donnerstagabend rund eine halbe Millionen Euro in den Haushalt 2018 eingestellt.

Es seien die Jalousien vor dem Bürgermeisterbüro defekt, aber auch die Fenster bereiteten Probleme, erklärt Verwaltungsdirektor Dieter Staschewski. „Es zieht an allen Ecken und Enden.“ Es müsse ein Gutachten erstellt werden, ob sich das Vorhaben lohne. Es stehe infrage, ob es sich wirtschaftlich lohne, die Hülle zu sanieren oder lieber ein paar tausend Euro mehr an Heizkosten zahle.

Zusätzlich sei für den Fahrstuhl im Gebäude ein Gutachten erstellt worden, das mögliche Gefahrenquellen vermieden werden können. So sollen zusätzliche Schilder sowie ein Gitter auf der Kabine angebracht werden. Das Gitter solle verhindern, dass jemand auf die Kabine klettern könne, erläuterte der Verwaltungschef, die Kosten betrügen rund 13 000 Euro.

Nachdem die Regenwasserleitungen mit einer Kamera gefilmt worden seien, stünde nun der Kostenrahmen fest. Etwa 50 000 Euro werde es kosten, den Parkplatz aufzureißen und die Leitungen zu sanieren. An vielen Stellen waren Pflanzen mit ihren Wurzeln durch Fugen und Risse in den Leitungen gewachsen und hatten die Rohre verstopft. Es sei eines der typischen Probleme mit Gebäuden, die in den frühen 1970er Jahren errichtet wurden, sagte Staschewski. Gelder, die damals beim Bau gespart wurden, wirkten sich bis heute aus. Das Rathaus war im Dezember 1972 bezogen worden.

Eine weitere Maßnahme am Rathaus sei der Bau einer neuen Heizungsanlage. Hier werde auf das Ergebnis eines Gutachters gewartet, erläuterte der Verwaltungsdirektor. In Zusammenarbeit mit der Kirche und den Stadtwerken soll in der Innenstadt eine Nahwärmeversorgung entstehen. Im Januar oder Februar sei mit den Ergebnissen zu rechnen. Dann werde auch feststehen, wie hoch Förderungen ausfallen könnten, also wie teuer die Gesamtmaßnahme für die Stadt werde.

Mit 500 000 Euro sind die Baumaßnahmen im Haushalt veranschlagt, sollte Geld nicht benötigt werden, werde dies an die Gemeinden zurückgezahlt. Die Finanzlage des Amtes ist stabil, sagte der Verwaltungsdirektor.