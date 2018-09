Osterrönfeld : Extraspur für die Dauer der Bauarbeiten

Lärmschutz an B202: Am Freitag rücken die Firmen an.

von alj

26. September 2018, 20:33 Uhr

Osterrönfeld | Morgen beginnen die Vorarbeiten für einen besseren Lärmschutz an der Bundesstraße 202 in Osterrönfeld. Auf einer Strecke von 1,5 Kilometern werden alte Lärmschutzwände durch neue ersetzt, ein Wall erhöht und zusätzliche Wände aufgezogen. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) mit. Die Baukosten betragen 5,7 Millionen Euro. 2,1 Millionen übernimmt die Gemeinde, den Rest der Bund. Im Sommer 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

In einem ersten Schritt wird ab morgen die Fahrbahn der B 202 um eine Spur verbreitert. „Da der Bau der Lärmschutzwand nur von der Straße aus möglich ist und eine einspurige Verkehrsführung auf der Bundesstraße für uns nicht in Betracht kam, war die Fahrbahnverbreiterung die einzig sinnvolle Lösung, um einen halbwegs störungsfreien Einsatz der Baufahrzeuge zu gewährleisten“, erklärt Matthias Paraknewitz, Leiter der Rendsburger LBV-Niederlassung.

Der Bau der zusätzlichen Fahrbahn dauert zwei bis drei Wochen. Während dieser Zeit steht nur eine Fahrspur bereit: von Kiel nach Rendsburg. Für Autofahrer, die von Rendsburg in Richtung Landeshauptstadt fahren wollen, wird eine Umleitung ausgeschildert, die über Osterrönfeld führt.

Sobald die Zusatz-Spur auf der Bundesstraße gebaut ist, beginnt der Abriss der alten 2,5 Meter hohen Lärmschutzwand mit Aluminiumverkleidung auf der Nordseite. Sie wird durch eine vier Meter hohe Trennung aus Lärchenholz ersetzt. In der Folge wird der Wall auf der Südseite der Fahrbahn um zirka einen Meter auf 4,5 Meter erhöht. Zudem werden auf beiden Seiten auch Streckenabschnitte, an denen es bislang keine Lärmschutzvorrichtungen gibt, mit Wänden versehen.

Die Baustelle beginnt etwa 200 Meter westlich der Eisenbahnhochbrücke und endet rund 200 Meter vor der Anschlussstelle Schacht-Audorf. Paraknewitz teilt mit, dass die B 202 für einzelne Arbeiten in Richtung Kiel gesperrt werden wird. In dieser Zeit müssen Autofahrer wieder die Ausweichstrecke über Osterrönfeld nehmen. Gesperrt werden solle aber möglichst nur in der Ferienzeit. Während der gesamten Bauphase soll Tempo 50 gelten.

Schon seit den 1990er-Jahren kämpften Anwohner und Gemeinde für mehr Lärmschutz, berichtet der ehemalige Osterrönfelder Bürgermeister Bernd Sienknecht. Sie beklagten, dass der Verkehr auf der Bundesstraße viel höher war als ursprünglich prognostiziert. 2007 gab das Bundesverwaltungsgericht den Klägern aus Osterrönfeld Recht und ordnete eine Verbesserung des Lärmschutzes an. Im Dezember 2017 schließlich erteilte das Bundesverkehrsministerium die Zusage für das Projekt.

Damit auch die Bürger profitieren, die in Abschnitten wohnen, an denen kein rechtlicher Anspruch auf neuen Lärmschutz besteht, beteiligt sich auch die Gemeinde an der Finanzierung der Arbeiten, erläutert Paraknewitz.

Osterrönfelds Bürgermeister Hans-Georg Volquardts ist froh über den Baustart: „Nach dem langen Rechtsstreit vor dem Bundesverwaltungsgericht freue ich mich zusammen mit der gesamten Gemeinde, dass dieses Projekt jetzt endlich angepackt und umgesetzt wird“, sagte er.