Rendsburg : Evaldo Melo wechselte vom Kung-Fu-Kampf zum Ballett

Der sh:z stellt neue Mitglieder des Ensembles am Landestheater vor, heute: Tänzer Evaldo Melo.

Avatar_shz von Landeszeitung

13. September 2019, 09:30 Uhr

Die Spielzeit am Landestheater hat begonnen. Die LZ stellt neue Ensemblemitglieder vor. Heute: Tänzer Evaldo Melo.

Weiterlesen: Mirea Mauriello tanzt im Ballett „Schwanensee“

Er gewann bei internationalen Kung-Fu-Meisterschaften Goldmedaillen

Evaldo Melo war Mitglied des brasilianischen Jugend-Kung-Fu-Teams. Nach Angaben des Landestheaters gewann er 2004 in zwei Kategorien der internationalen Kung-Fu-Meisterschaften Goldmedaillen. Nach seiner Tanzausbildung wurde er 2009 eingeladen, Mitglied der Company Brasileira de Danças Classicas in Sao Paulo zu werden. Von 2010 bis 2012 arbeitete er in freien Tanzprojekten und als Gasttänzer in vielen Orten in Brasilien.

Weiterlesen: Opernsänger Roger Krebs überzeugt mit raumgreifender Bass-Stimme

Engagement beim staatlichen Ballett in Argentinien

2013 wechselte Evaldo Melo zum staatlichen Ballet Misiones in Argentinien unter der Leitung von Laura de Aira. Von 2014 bis 2018 war er Teil des Argentinischen Nationalballetts in Buenos Aires (Argentinien) unter der Leitung von Iñaki Urlezaga, einem früheren Tänzer beim Royal Ballet of London und Het National Ballet (Niederlande).

Weiterlesen: Beatrice Boca: Neue Schauspielerin am Landestheater

In Rendsburg tanzt bei in „Schwanensee“

Seit Mai 2019 ist Evaldo Melo festes Mitglied der Ballettcompagnie am Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Er tritt als einer der „Freunde des Prinzen“ in dem Ballett „Schwanensee“ von Peter Tschaikowsky auf, zu sehen am Sonntag, 29. September, ab 19 Uhr im Stadttheater.