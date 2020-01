Kreis Rendsburg-Eckernförde : Eulenschützer ziehen positive Jahresbilanz

Bestände entwickeln sich positiv – nur der Steinkauz bleibt das „Sorgenkind“.

08. Januar 2020, 12:33 Uhr

Nach vielen Jahren mit immer neuen Hiobsbotschaften war 2019 endlich mal wieder ein erfreuliches Jahr für die Eulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Schleiereulen konnten ihre Bruten verdoppeln und ihre Küken verdreifachen, die Uhus zogen 92 Jungvögel groß, und auch die Waldkäuze, die Waldohreulen und die Sumpfohreulen verbuchten gute Bruterfolge. Hauptsorgenkind der Eulenschützer bleibt der Steinkauz, der trotz hoher Mäusebestände keine nennenswerten Zuwächse erzielen konnte.

„Viele Eier, viele Jungvögel und sogar Zweitbruten: Bei den Schleiereulen gab es im Vergleich zum Vorjahr eine erhebliche Bestandsverbesserung.“ Es ist lange her, dass Dirk-Peter Meckel vom Landesverband „Eulenschutz in Schleswig-Holstein“ eine so positive Jahresbilanz ziehen konnte. Die Hauptursache für die Trendwende bei den bedrohten Schleiereulen und deren Verwandtschaft war 2019 ein Überangebot ihrer Leibspeise. „Die Nahrungssituation war landesweit von hohen Mäusebeständen bis in den Herbst hinein geprägt“, erklärt Meckel.

Seit 36 Jahren betreut der Landesverband das Artenschutzprogramm für die Schleiereule in Schleswig-Holstein. 2019 war für die Schleiereulen landesweit „das erfolgreichste Jahr seit über zehn Jahren“, stellt Meckel zum Auftakt seines aktuellen Jahresberichts fest. Die „Anzeichen für ein erfolgreiches Eulenjahr“ seien „schon zeitig zu erkennen“ gewesen, so Meckel: „Durch die Massenvermehrung der Hauptbeutenager wie zum Beispiel Wühl- und Feldmaus erhielten die Gebietsbetreuer schon im Januar und Februar Meldungen von der Inbesitznahme der Nisthilfen durch die Brutpaare, und bereits im März gab es Hinweise auf den Brutbeginn.“

In der Brutphase bis Mai entwickelte sich das Wetter „weiter in lokal sehr unterschiedlichen Verhältnissen, aber immer zu Gunsten einer sicheren Beutepopulation und somit einer optimalen Versorgung der Jungvögel“, berichtet Meckel. Der Kälteeinbruch im April konnte verlustfrei kompensiert werden, und das führte zu sehr positiven Brutergebnissen. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gab es 2019 insgesamt 56 Schleiereulen-Bruten, mehr als doppelt so viele wie 2018 (25 Bruten). Die Zahl der Jungvögel verdreieinhalbfachte sich sogar: von 77 (2018) auf 277 (2019). Trotzdem dürfe man in den Artenschutzbemühungen um die Schleiereule nicht nachlassen, warnt Meckel: „Die Gesamtsituation muss weiter im Auge behalten werden, zumal die nachweislich lebensbedrohenden Mais- und Rapsanbauflächen weiterhin im Zunehmen begriffen sind.“

Ein besonders wichtiger Aspekt hinsichtlich der Zukunft der Schleiereule sei die Naturraumentwicklung, betont Meckel: „Es werden Autobahnen geplant und Windkraftanlagen gebaut, und auch auf den Höfen der Schleiereule (immerhin der wichtigste Standort der Nisthilfen), ändert sich etwas, denn dort drohen Hofaufgabe wegen Überalterung und Fehlens einer Nachfolge.“



Was den ebenso gefährdeten Steinkauz betrifft, kann Meckel landesweit „so viele Jungvögel wie noch nie“, nämlich insgesamt 460, vermelden. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hingegen konnte der Steinkauz keine nennenswerte Trendwende schaffen und stagniert auf einem besorgniserregenden Niveau. 2019 wurden lediglich 6 Bruten (2018: 5) mit insgesamt 19 Jungvögeln (2018: 16) registriert.

Eine Hochburg ist und bleibt der Kreis hingegen für den Uhu. 52 Brutpaare mit insgesamt 92 Jungvögeln sorgten auch 2019 wieder für eine positive Bilanz. Für das Brutgeschäft nutzt der Uhu zumeist die komfortablen Nisthilfen des Landesverbands Eulenschutz, aber es wurden auch Bruten auf Bäumen (überwiegend in verlassenen Nestern von Mäusebussarden und Kolkraben), am Boden (oft an großen Bäumen oder Wurzeltellern) und vereinzelt auf Hochsitzen, Getreidesilos und Storchennestern beobachtet.