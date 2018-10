von Helma Piper

Das DRK Hohn lädt wieder zum „Essen in Gemeinschaft“ an jedem zweiten Mittwoch im Monat ein. Der erste Termin dafür ist der 10. Oktober um 12 Uhr. Für einen Preis von 7,50 Euro pro Person gibt es ein saisonales Gericht bestehend aus Hauptspeise und Nachtisch, das vom Gasthof Doppeleiche angeliefert wird. Im Gemeinschaftsraum der Seniorenwohnanlage in Hohn, Brömtsch 3, wird dann zusammen gespeist. Anmeldungen werden von Ellen Matzen unter 04335 / 790 entgegengenommen.