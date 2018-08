Top-Act im Abendprogramm des SH Netz Cup : ESC-Star Michael Schulte kommt nach Rendsburg

Michael Schulte landete beim European-Song-Contest auf Platz 4. Auf der Bühne des SH Netz Cup ist er am Sonnabend, 22. September, die Nummer 1.

von shz.de

31. August 2018, 14:55 Uhr

Rendsburg | Zum härtesten Ruderrennen der Welt, dem SH Netz Cup, haben sich zahlreiche Stars angekündigt. Beim Rudermarathon am Sonntag, 23. September, starten der Deutschlandachter als amtierender Europa- und Weltmeister, der amtierende Olympiasieger Großbritannien, der WM-Zweite 2017 USA sowie der EM-Zweite 2018 die Niederlande. Auch auf den Abendbühnen stehen Senkrechtstarter: Am Freitag, 21. September, spielt die Hamburger Indiepop-Band "Tonbandgerät". Michael Schulte tritt am Sonnabend, 22. September, im Kreishafen auf. Der 28-Jährige aus Dollerup belegte in diesem Jahr beim European-Song-Contest Platz 4. Der Eintritt ist kostenlos.