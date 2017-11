Mehr Fahrzeuge in Rendsburg-Eckernförde : Es wird voller auf den Straßen im Kreisgebiet

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Dirk Jennert

erstellt am 28.Nov.2017 | 13:11 Uhr

Die Zahl der im Kreis Rendsburg-Eckernförde zugelassenen Fahrzeuge steigt. Der aktuelle Gesamtbestand liegt laut Kreisverwaltung bei fast 262 800 – das sind 5300 mehr als zu Beginn des Jahres. Die ländliche Prägung des größten Kreisgebiets in Schleswig-Holstein ist einer der wesentlichen Gründe für diese Entwicklung. Nach den Daten des Kraftfahrtbundesamtes belegt Rendsburg-Eckernförde in der Rangliste der Landkreise mit dem größten Fuhrpark den zweiten Platz. Noch mehr Fahrzeuge sind im nördlichsten Bundesland nur im Kreis Pinneberg unterwegs.

Die Zahlen der Kreisstatistik unterscheiden sich von den KBA-Daten. Das liegt daran, dass die Flensburger Behörde bei der Berechnung des Fahrzeugbestandes im Gegensatz zur Rendsburger Kreisverwaltung weder unmotorisierte Anhänger noch die ausgegebenen roten Kennzeichen berücksichtigt. Zudem liegen vom KBA nur Zahlen vom Stichtag 1. Januar vor. Demnach waren Anfang des Jahres 2017 auf den Straßen im Kreisgebiet 202 260 motorisierte Untersätze unterwegs. Die größte Fahrzeuggruppe stellen die Personenkraftwagen: 165 360 Autos (Vorjahr: 162 300) waren zugelassen. Die Fahrer in der Region am Kanal unterscheiden sich in ihren PS-Vorlieben nicht von denen anderer Kreise. Am beliebtesten sind Motoren zwischen 1400 und 1999 Kubikzentimeter Hubraum. Jedes zweite Auto fällt in diese Kategorie. Etwa 35 Prozent der Fahrer reicht ein Antrieb mit bis zu 1399 Kubikzentimetern aus. Bei 15 Prozent der Autos hingegen verfügte das Triebwerk über mindestens 2000 Kubikzentimeter Hubraum.

Während die Zahl der Autos um 1,9 Prozent gewachsen ist, fällt der Anstieg bei den Lastern deutlich größer aus. Die steigende Nachfrage nach Logistikleistungen hat den Lkw-Herstellern volle Auftragsbücher beschert. Waren Anfang 2016 noch 10 124 Lkw auf den Straßen im Kreisgebiet unterwegs, waren es zum 1. Januar 2017 mit 10 635 über fünf Prozent mehr. Allerdings: Nicht allen Bereichen der Wirtschaft schien es im Vergleichszeitraum gut zu gehen. Die Landwirtschaft erholt sich offenbar nur langsam von Preiskrisen der vergangenen Jahre, zumindest lässt die Zulassungszahl bei den landwirtschaftlichen Zugmaschinen diesen Schluss zu. Sie stieg um bescheidene 1,1 Prozent auf 7439.

Für das Kreisgebiet kann die Statistik des KBA immerhin in Sachen Freizeitvergnügen auftrumpfen. Denn der Boom bei den Wohnmobilen und ausgebauten Kastenwagen schlägt auch hier voll durch und sorgt für einen neuen Höchststand: 3374 Wohnmobile waren Anfang des Jahres in der Region Rendsburg unterwegs. Das sind über zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Bereich der herkömmlich angetriebenen Fahrzeuge ist das der mit Abstand stärkste Aufschwung.

Nur bei den Elektroautos ist das Wachstum prozentual betrachtet noch größer, allerdings gerechnet vom 1. Januar 2017 bis heute. Um 60 Prozent hat sich der Bestand vergrößert. Bei den absoluten Zahlen bewegen sich die in der Anschaffung vergleichsweise teuren Fahrzeuge allerdings weiterhin auf sehr geringem Niveau. Aktuell rollen über die Straßen des Kreises 169 Fahrzeuge mit Elektroantrieb.