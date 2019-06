Büdelsdorf : Erstmals SHMF-Kulturfest für Kinder

Zwei Tag Konzerte und Workshops für Jungen und Mädchen.

Eine Woche vor dem Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) gibt es in diesem Jahr in Büdelsdorf erstmals ein Kinderkulturfest. Erwachsene zahlen 18, Kinder neun Euro. Das Programm rund um die ACO Thormannhalle am Sonnabend und Sonntag, 29. und 30. Juni, beginnt jeweils um 11 Uhr mit einem Konzert des Ensembles „Käpt’n Kruso – Furioso!“. Jeweils ab 14 Uhr will das Percussion-Duo „Double Drums“ zusammen mit dem Publikum Rhythmen erkunden. In Workshops von 12 bis 14 Uhr und ab 15 Uhr können Kinder basteln, malen und auf Rieseninstrumenten musizieren. Es gibt eine Kinderführung durch die NordArt. Karten unter Tel. 04 31 / 23 70 70 oder www.shmf.de.