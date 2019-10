Kalte Jahreszeit beginnt : Erster Frost erwischt Rendsburg und Umgebung

Die Temperaturen sackten erstmalig unter den Gefrierpunkt. Am Morgen mussten Autofahrer ihre Scheiben von Eis befreien.

von Dana Frohbös

07. Oktober 2019, 09:34 Uhr

In der Nacht auf Montag, den 7. Oktober fielen die Temperaturen erstmalig in dieser Saison unter den Gefrierpunkt. In Rendsburg stand das Thermometer am frühen Morgen auf minus ein Grad. In den Nächten zuvor war es mit sieben, fünf und vier Grad noch vergleichsweise mild.

Auch in Heide mussten Autofahrer vor der Fahrt zur Arbeit ihre Scheiben von einer dünnen Eisschicht befreien. In Flensburg, Schleswig und Husum blieben die Temperaturen im Plus-Bereich.

