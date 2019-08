Rotes Kreuz : Erste-Hilfe-Kurse im August

von Landeszeitung

08. August 2019, 09:08 Uhr

Rendsburg | Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuz biete wieder Erste-Hilfe-Lehrgänge an.



Egal ob im Straßenverkehr, in der Schule, auf der Arbeit oder zu Hause, Unfälle ereignen sich in vielen verschiedenen Alltagssituationen. Jeder Betroffene eines Unfalles ist individuell und dennoch haben alle Betroffenen eine Sache gemeinsam: Sie brauchen Ihre Hilfe!

Mit ein paar einfachen Handgriffen aus der Ersten-Hilfe kann jedem Betroffenen schnell und effektiv geholfen werden, bis der Rettungsdienst eintrifft. Oft sind die bereits durchgeführten Maßnahmen des Erst-Helfers entscheidend für den gesundheitlichen Verlauf des Betroffenen und daher kann jeder mit ein paar Handgriffen helfen und Leben retten.

Kurs gilt für alle Führerscheinklassen

Die nächsten Erste-Hilfe Lehrgänge (9 Unterrichtseinheiten) in Rendsburg finden am Donnerstag, 15. August und Sonnabend 31. August, jeweils von 8 bis 15.45 Uhr in Rendsburg, Kieler Straße 53 (1.OG) statt. Die Lehrgangsgebühr beträgt 35 Euro. Der Erste-Hilfe Lehrgang gilt für alle Führerscheinklassen und ist auch von der Berufsgenossenschaft anerkannt (betrieblicher Erst-Helfer).

Für Fragen und Anmeldungen unter Tel. 04331 / 1383 oder E-Mail: Ausbildung-Service@drk-Rdeck.de