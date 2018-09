Sehestedt : Erst die Prüfung, dann der Segen

39 Konfirmanden der Jahrgänge 1966 bis 1968 feiern goldene Konfirmation in Sehestedt.

von hp

17. September 2018, 14:28 Uhr

Eine Prüfung mussten die angehenden Konfirmanden früher ablegen, bevor sie eingesegnet wurden. Unter anderem wurden die Gebote mit dazugehörigen Erklärungen abgefragt. „Man musste schon ein bisschen büffeln“, erinnerte sich Heinrich Möller. Er ist Mitglied im Sehestedter Kirchengemeinderat und hat die goldene Konfirmation mitorganisiert, zu der 39 ehemalige Konfirmanden der Jahrgänge 1966, 1967 und 1968 in die Sehestedter Kirche kamen.

Die Prüfung fand an einem Sonntag statt, berichtete Heinrich Möller, der selbst zu den Goldkonfirmanden gehörte. Eine Woche später wurde die Konfirmation gefeiert, und noch eine weitere Woche später stand das Abendmahl auf der Tagesordnung. An diesen Ablauf und andere Dinge erinnerten sich die Goldkonfirmanden bei ihrem Wiedersehen.

Nach dem Gottesdienst mit Pastorin Johanna Zedlitz wurde gegessen, bevor es zu einer Busrundfahrt durch Holtsee, Haby und Sehestedt ging – hier lebten die Konfirmanden früher. Und hier nahmen die Jugendlichen auch am Konfirmandenunterricht teil: Erst ab 1967 mussten alle nach Sehestedt. „Es war eine schöne Zeit“, sagte Heinrich Möller. Alle Teilnehmer der Goldenen Konfirmation leben noch in Schleswig-Holstein oder Hamburg, nur eine Mitkonfirmandin sei in England und habe nicht nach Sehestedt kommen können.

Jeder Goldkonfirmand bekam ein Namensschild. Ob Heinrich Möller alle wiedererkannt hat? „Ja“, sagte er. „Einmal kurz in die Augen geschaut, dann klappte es.“