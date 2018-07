Rendsburger Innenstadt : Erneut Gasalarm in Commerzbank-Filiale

Gasgeruch im Bankgebäude am Jungfernstieg – Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

von Frank Höfer

05. Juli 2018, 13:08 Uhr

In der Commerzbank-Filiale in der Rendsburger Innenstadt ist heute erneut Gasalarm ausgelöst worden. Gegen12.45 Uhr eilten Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst in den Jungfernstieg. Die Bankmitarbeiter verließen kurz nach der Alarmierung das Gebäude – und kehrten nach etwa 20 Minuten zurück an ihren Arbeitsplatz, nachdem die Feuerwehr das Gebäude wieder freigegeben hatte. Am Nachmittag war nur noch ein Entstördienst vor Ort, um den Schaden zu beheben. Bereits am Mittwochmorgen hatte es einen Alarm wegen eines Gasaustritts gegeben. Menschen kamen bei beiden Vorfällen nicht zu Schaden.